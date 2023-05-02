В МИНЗДРАВЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Сухум. 2 мая 2023. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел совещание по вопросам лекарственного обеспечения. В нем приняли участие руководители профильных отделов Минздрава, главврачи городских и районных больниц и поликлиник, заместитель главы Администрации города Сухум Астамур Ашуба, представители руководства районных администраций, курирующих данное направление, председатель Фонда инвалидов ОВНА Дмитрий Тарба и его зам Эмзар Ашуа.

Согласно последним отчетам мониторинга лекарственного обеспечения, большинство медучреждений превышают допустимый лимит отпущенных медицинских препаратов. Таким образом, возникает дефицит лекарств, в которых остро нуждаются ветераны Отечественной войны народа Абхазии.

Как сообщил руководитель Фонда Дмитрий Тарба, зачастую врачи поликлиник выписывают рецепты на получение лекарственных препаратов без соответствующих на то диагнозов, либо медицинских заключений. Данные прецеденты Тарба назвал недопустимыми.

Ранее были проведены три выездные проверки по мониторингу за лекарственным обеспечением и были выявлены нарушения. Их необходимо устранять, подчеркнул министр Эдуард Бутба.

«У нас есть все ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарственными препаратами и медизделиями. Все списки учета формируются специалистами на основании статистических данных. Лекарственное обеспечение ветеранов войны 1992- 1993 годов- это приоритетная государственная программа, спонсируемая за счет республиканского бюджета, утверждаемая Кабинетом министров, поэтому частные коррективы отдельных врачей на местах считаю недопустимыми», – сказал глава Минздрава.

Он поручил главврачам в ближайшее время провести внутренние совещания во всех городских и районных поликлиниках и обозначить необходимость следования утвержденному министерством графику в вопросе обеспечения лекарственными препаратами.

«Минздрав продолжает внимательно отслеживать ход реализации региональных программ и работать над повышением качества и доступности медицинской помощи», – резюмировал Эдуард Бутба.