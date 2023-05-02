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Абхазия Информ

ПО ФАКТУ УБИЙСТВА В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Новости Вторник, 02 мая 2023 15:09
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ПО ФАКТУ УБИЙСТВА В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Сухум. 2 мая 2023. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гагрского района возбуждено уголовное  дело по факту умышленного убийства  Маргания Джеро Омаровича, то есть по признакам  преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 99 и частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

По данным предварительного следствия, 29 апреля 2023 года, примерно в 13 часов в  селе Алахадзы Гагрского района, по улице Морская, на территории нефункционирующей птицефабрики обнаружен труп Маргания Джеро Омаровича  с множественными огнестрельными ранениями, сокрытый под брезентовой тканью и строительным мусором.

30 апреля 2023 года по подозрению в совершении вышеуказанного преступления был задержан Ахиба Давид Астамурович, 1997 года рождения, который в содеянном сознался.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 02 мая 2023 15:12

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