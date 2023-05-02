ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ВЫЯВЛЕНО 89 ВОДИТЕЛЕЙ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ

Сухум. 2 мая 2023. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности за прошедшую неделю и выходные дни сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии за прошедшую неделю выявлено 1691 нарушение правил дорожного движения, из которых 67 за нарушение норм тонирования автостекол – автомобили растонированы на месте.