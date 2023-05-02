ВЫСТАВКА АДГУРА АМПАР
Сухум. 2 мая 2023. Абхазия-Информ. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась выставка художника и графика Адгура Ампар под названием «Из фрагментов – целое».
Выставка будет работать до 12 мая.
Адгур Ампар в прошлом бывший священнослужитель Майкопско-Адыгейской епархии Русской православной церкви, иеромонах, настоятель монастыря святого Апостола Симона Кананита (2011-2013).
Родился 26 марта 1971 года в Гудауте в Абхазской АССР. В 1986 году окончил 8 классов средней школы № 10 в городе Сухуме и в том же году поступил в Сухумское художественное училище, которое окончил в 1990 году по специальности художник-оформитель.
В 1999 году в домовом храме Майкопской епархии был пострижен в монашество. В том же году переехал в Абхазию, где в качестве настоятеля возглавил Новоафонский монастырь.
В 1991 году поступил на художественно-графический факультет Абхазского государственного университета.
9 апреля 1992 года принял таинство Крещения в Лыхненском храме с именем Адриан.
В 1993 году поступил в Московскую духовную семинарию со второго курса которой перевелся в Иконописную школу и окончил её в 1997 году. Его дипломной работой является икона святого великомученика Пантелеймона, находящаяся ныне в храме Троицы Живоначальной в Троицкой слободе в Москве.
В июне 2015 года отказался от священного сана, монашеского образа жизни и ушёл из церкви.
Занимается художественным творчеством в своём доме в Сухуме, где пишет картины в стиле сюрреализма.
27 декабря 2017 года по итогам ежегодного конкурса Министерства культуры Республики Абхазия был назван «Лучшим художником года» за сюрреалистическую работу «Окрас жёлтого покемона».
С 2017 по 2018 год был председателем Союза художников Республики Абхазия.
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