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Абхазия Информ

ВЫСТАВКА АДГУРА АМПАР

Новости Вторник, 02 мая 2023 22:29
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ВЫСТАВКА АДГУРА АМПАР

Сухум. 2 мая 2023. Абхазия-Информ. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась выставка художника и графика Адгура Ампар под названием «Из фрагментов – целое».

Выставка будет работать до 12 мая.

Адгур Ампар в прошлом бывший священнослужитель Майкопско-Адыгейской епархии Русской православной церкви, иеромонах, настоятель монастыря святого Апостола Симона Кананита (2011-2013).

Родился 26 марта 1971 года в Гудауте в Абхазской АССР. В 1986 году окончил 8 классов средней школы № 10 в городе Сухуме и в том же году поступил в Сухумское художественное училище, которое окончил в 1990 году по специальности художник-оформитель.

В 1999 году в домовом храме Майкопской епархии был пострижен в монашество. В том же году переехал в Абхазию, где в качестве настоятеля возглавил Новоафонский монастырь.

В 1991 году поступил на художественно-графический факультет Абхазского государственного университета.

9 апреля 1992 года принял таинство Крещения в Лыхненском храме с именем Адриан.

В 1993 году поступил в Московскую духовную семинарию со второго курса которой перевелся в Иконописную школу и окончил её в 1997 году. Его дипломной работой является икона святого великомученика Пантелеймона, находящаяся ныне в храме Троицы Живоначальной в Троицкой слободе в Москве.

В июне 2015 года отказался от священного сана, монашеского образа жизни и ушёл из церкви.

Занимается художественным творчеством в своём доме в Сухуме, где пишет картины в стиле сюрреализма.

27 декабря 2017 года по итогам ежегодного конкурса Министерства культуры Республики Абхазия был назван «Лучшим художником года» за сюрреалистическую работу «Окрас жёлтого покемона».

С 2017 по 2018 год был председателем Союза художников Республики Абхазия.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 02 мая 2023 22:34

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