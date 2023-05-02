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Абхазия Информ

В ОТНОШЕНИИ ЖИТЕЛЯ ОЧАМЧЫРЫ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Новости Вторник, 02 мая 2023 22:36
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В ОТНОШЕНИИ ЖИТЕЛЯ ОЧАМЧЫРЫ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Сухум. 2 мая 2023. Абхазия-Информ. Незаконно приобретённое и хранимое огнестрельное оружие изъято сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел по Очамчырскому району у жителя Очамчыры Арчелия Леона Рудольфовича 1996 г.р..

Пистолет, обнаруженный у вышеназванного гражданина сотрудниками милиции при личном досмотре, согласно справке экспертов, является самодельным короткоствольным нарезным огнестрельным оружием револьверного типа, предназначенным для производства выстрелов патронами калибра 9х18 мм, технически исправен.

В отношении Леона Арчелия органом предварительного расследования Очамчырского РОВД по ч.1 ст. 217 УК РА возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 02 мая 2023 22:39

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