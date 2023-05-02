В ОТНОШЕНИИ ЖИТЕЛЯ ОЧАМЧЫРЫ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Сухум. 2 мая 2023. Абхазия-Информ. Незаконно приобретённое и хранимое огнестрельное оружие изъято сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел по Очамчырскому району у жителя Очамчыры Арчелия Леона Рудольфовича 1996 г.р..

Пистолет, обнаруженный у вышеназванного гражданина сотрудниками милиции при личном досмотре, согласно справке экспертов, является самодельным короткоствольным нарезным огнестрельным оружием револьверного типа, предназначенным для производства выстрелов патронами калибра 9х18 мм, технически исправен.