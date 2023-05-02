ПЛАН ЗА АПРЕЛЬ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 113 %

Сухум. 2 мая 2023. Абхазия-Информ. В апреле месяце 2023 года при плане в размере 250,0 млн руб. сумма начислений таможенных платежей составила 281,8 млн руб. – 113%. В сравнении с показателями за аналогичный период предыдущего года, в текущем году объем начисления таможенных платежей увеличились на 23,7млн руб. (в апреле 2022 года – 258,1 млн руб.).

По итогам за четыре месяца текущего года таможенными органами начислено 887,8 млн руб., что на 58,6 млн руб. больше чем за аналогичный период 2022 года (за четыре месяца 2022 года начислено 829,2 млн руб.).

Плановый показатель по таможенным платежам в размере 820,3 млн руб. за четыре месяца 2023 года выполнен на 109%.