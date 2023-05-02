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Абхазия Информ

ТАМОЖЕННЫЕ СЛУЖБЫ РОССИИ И АБХАЗИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПЕРИОД КУРОРТНОГО СЕЗОНА

Новости Вторник, 02 мая 2023 22:50
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ТАМОЖЕННЫЕ СЛУЖБЫ РОССИИ И АБХАЗИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПЕРИОД КУРОРТНОГО СЕЗОНА

Сухум. 2 мая 2023. Абхазия-Информ. В Сочи на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни состоялась рабочая встреча представителей таможенных служб России и Абхазии.

С российской стороны в заседании приняли участие начальник Краснодарской таможни Наталья Полосухина, представитель ФТС России в Республике Абхазия Константин Козлов, представитель Абхазского таможенного поста (специализированного), руководство таможенных постов МАПП Адлер и ЖДПП Адлер Краснодарской таможни.

Абхазскую делегацию представили заместитель председателя ГТК Зураб Ашуба, начальник главного Управления таможенного оформления и таможенного контроля Джамал Цейба, начальник Управления таможенной статистики и анализа Асида Квициния, начальник правового отдела Анана Гогохия, специалисты других отделов, начальник таможенного поста «Псоу» Алиас Хишба.

На встрече обсуждались первостепенные задачи подготовки к предстоящему курортному сезону, актуальные вопросы совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля сельскохозяйственной продукции.

В ходе беседы особое внимание было уделено технологии работы пункта пропуска, функционированию информационно-программных средств, оптимизации таможенных операций в отношении лиц, товаров и транспортных средств в периоды пиковых нагрузок.

Так, в 2022 году во время курортного сезона (с мая по октябрь) российско-абхазскую границу в обоих направлениях пересекли более 8 млн физлиц и 1,5 млн транспортных средств, в том числе порядка 60 тыс. экскурсионных автобусов. Всего в 2022 г. – более 12 млн физлиц и более 2,6 млн транспортных средств.

Учитывая возрастающую нагрузку на таможенный пост МАПП Адлер, обсуждались меры по ускорению прохождения границы: увеличение штатной численности поста, перераспределение транспортных потоков, взаимодействие с другими государственными контрольными органами и другие.

В связи с расширением номенклатуры экспортируемых товаров из Республики Абхазия, в том числе овощной и плодово-ягодной продукции были рассмотрены возможности оперативного обмена данными о видах и объемах ввозимой сельхозпродукции, ценовой и другой информацией. Абхазская сторона представила коллегам статистические данные по прогнозируемым объемам экспорта сельхозпродукции в период курортного сезона текущего года.

По итогам совещания участники встречи определили направления дальнейшего взаимодействия, отметили важность сотрудничества в формате открытого диалога для оперативного решения текущих задач.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 02 мая 2023 22:54

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