ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В КАВКАЗСКОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ВЫСТАВКЕ

Сухум. 3 мая 2023. Абхазия-Информ. Делегация Республики Абхазия во главе с президентом Асланом Бжания принимает участие в торжественной церемонии открытия первой Кавказской инвестиционной выставке. Мероприятие проходит в Минеральных Водах.

На выставку прибыли и гости со всех регионов Российской Федерации, главы Северо-Кавказского федерального округа.

Участников и гостей выставки приветствовал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Он отметил масштабность мероприятия, в котором задействованы все заинтересованные стороны, и выразил уверенность в том, что Кавказская инвестиционная выставка придаст новый импульс для привлечения инвестиций в Ставропольский край.

«Сегодня будет проведено много дискуссий и пленарных сессий, где будут рассматриваться вопросы развития этого благодатного региона и привлечения инвестиций. Участниками зарегистрировались более трех тысяч человек. Здесь присутствуют главы регионов, представители бизнеса. Деловая программа масштабная. Уверен, на площадке будет подписано немало новых соглашений. Удачи всем и плодотворной работы. Поздравляю с открытием выставки», – сказал Александр Новак.

Полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подчеркнули значимость мероприятия для всего региона.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.