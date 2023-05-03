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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В КАВКАЗСКОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ВЫСТАВКЕ

Новости Среда, 03 мая 2023 15:41
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ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В КАВКАЗСКОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ВЫСТАВКЕ

Сухум. 3 мая 2023. Абхазия-Информ. Делегация Республики Абхазия во главе с президентом Асланом Бжания принимает участие в  торжественной церемонии открытия первой Кавказской инвестиционной выставке. Мероприятие проходит в Минеральных Водах.

На выставку прибыли и гости со всех регионов Российской Федерации, главы Северо-Кавказского федерального округа.

Участников и гостей выставки приветствовал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Он отметил масштабность мероприятия, в котором задействованы все заинтересованные стороны, и выразил уверенность в том, что Кавказская инвестиционная выставка придаст новый импульс для привлечения инвестиций в Ставропольский край.

«Сегодня будет проведено много дискуссий и пленарных сессий, где будут рассматриваться вопросы развития этого благодатного региона и привлечения инвестиций. Участниками зарегистрировались более трех тысяч человек. Здесь присутствуют главы регионов, представители бизнеса. Деловая программа масштабная. Уверен, на площадке будет подписано немало новых соглашений. Удачи всем и плодотворной работы. Поздравляю с открытием выставки», – сказал Александр Новак.

Полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подчеркнули значимость мероприятия для всего региона.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 03 мая 2023 15:43

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