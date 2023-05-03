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Абхазия Информ

ВЛАСТИ АБХАЗИИ ПРИГЛАСИЛИ МИШУСТИНА В РЕСПУБЛИКУ

Новости Среда, 03 мая 2023 15:44
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ВЛАСТИ АБХАЗИИ ПРИГЛАСИЛИ МИШУСТИНА В РЕСПУБЛИКУ

Сухум. 3 мая 2023. Абхазия-Информ. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания пригласил премьер-министра РФ Михаила Мишустина посетить республику после того, как глава российского кабмина вспомнил о своих предыдущих путешествиях в эту страну.

Мишустин, который находится с рабочей поездкой в Северо-Кавказском федеральном округе, посетил в среду экспозицию Кавказской инвестиционной выставки. У стенда Абхазии в беседе с президентом республики он поделился воспоминаниями о достопримечательностях Абхазии – озере Рица, Ново-Афонской пещере, заметив, что давно там не был. 

Бжания напомнил, что на озере Рица, как и во многих других местах, сохранены государственные дачи советских руководителей. Он пригласил российского премьера посетить республику.

«Спасибо. Абхазия – красивейшее место, живописное», – сказал Мишустин.

Президент Абхазии также рассказал о перспективных проектах, которые планируется реализовать, в частности о газификации республики, новых проектах в области туризма.

Наблюдая за слайдами на экране, Мишустин обратил внимание на аэропорт Сухума.

«Рассчитываем, что аэропорт будет запущен при вашей поддержке», – сказал Бжания, обращаясь к главе кабмина РФ.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 03 мая 2023 15:47

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