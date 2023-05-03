ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТОВ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НА КАВКАЗСКОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ВЫСТАВКЕ

Аслан Бжания поблагодарил Алана Гаглоева за теплый прием абхазской делегации и хореографических коллективов во время проведения Дней культуры Абхазии в Южной Осетии.

«Большое Вам спасибо за теплый прием. Я считаю, что такого рода контакты должны быть продолжены. Это очень важно. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить Вас в Абхазию. Мы готовы Вас принять в любое удобное для Вас время», – сказал он.

Алан Гаглоев отметил, что Абхазия и Южная Осетия связаны одной судьбой, между народами независимых государств исторически складывались теплые взаимоотношения.

«Спасибо за приглашение. В свою очередь, я бы тоже хотел пригласить Вас посетить Южную Осетию. Нам вместе пришлось пройти через трудности, в этом году Республика Южная Осетия и Республика Абхазия отмечают 15-летие со дня признания Российской Федерацией государственной независимости наших республик. Для нас это очень значимая дата, ведь мы с вами хорошо знаем цену мирной жизни», – сказал президент РЮО.

Аслан Бжания и Алан Гаглоев обсудили ряд актуальных вопросов по укреплению и углублению братских, дружественных связей.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.