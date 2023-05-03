ПЛАН ЗА АПРЕЛЬ 2023 ГОДА ВЫПОЛНЕН МНС 156%
Новости Среда, 03 мая 2023 16:15
Сухум. 3 мая 2023. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекций по городу Сухум и районам поступления налоговых платежей в бюджет, администрируемых Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия за апрель текущего года составили – 404,3 млн руб. при плане – 258,7 млн руб. Выполнение плана за апрель 2023 г. – 156%.
За четыре месяца 2023 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 1 266,2 млн руб. при плане 913,6 млн руб. Выполнение составило 139%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 352,7 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2022 года –126%, что в суммарном выражении равно – 259,6 млн руб.
Поступления налоговых платежей по районам за 4 месяца 2023 год составили:
По г.Сухум – при плане 515,8 млн руб. поступило 650,9 млн руб. выполнение 126%.
По Гагрскому району – при плане 163,5 млн руб. поступило 364,5 млн руб. выполнение 223%.
По Гудаутскому району – при плане 60,3 млн руб. поступило 83,5 млн руб. выполнение 139%.
По Сухумскому району – при плане 48,0 млн руб. поступило 61,1 млн руб. выполнение 127%.
По Гулрыпшскому району – при плане 29,3 млн руб. поступило 38,2 млн руб. выполнение 130%.
По Очамчырскому району – при плане 71,7 млн руб. поступило 31,5 млн руб. выполнение 44%.
По Ткуарчалскому району – при плане 10,1 млн руб. поступило – 13,5 млн руб. выполнение 133%.
По Галскому району – при плане 14,9 млн руб. поступило – 23,1 млн руб. выполнение 155%.
Поступления налоговых платежей по районам за 4 месяца 2023 год составили:
По г.Сухум – при плане 515,8 млн руб. поступило 650,9 млн руб. выполнение 126%.
По Гагрскому району – при плане 163,5 млн руб. поступило 364,5 млн руб. выполнение 223%.
По Гудаутскому району – при плане 60,3 млн руб. поступило 83,5 млн руб. выполнение 139%.
По Сухумскому району – при плане 48,0 млн руб. поступило 61,1 млн руб. выполнение 127%.
По Гулрыпшскому району – при плане 29,3 млн руб. поступило 38,2 млн руб. выполнение 130%.
По Очамчырскому району – при плане 71,7 млн руб. поступило 31,5 млн руб. выполнение 44%.
По Ткуарчалскому району – при плане 10,1 млн руб. поступило – 13,5 млн руб. выполнение 133%.
По Галскому району – при плане 14,9 млн руб. поступило – 23,1 млн руб. выполнение 155%.
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