ПЛАН ЗА АПРЕЛЬ 2023 ГОДА ВЫПОЛНЕН МНС 156%

Сухум. 3 мая 2023. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекций по городу Сухум и районам поступления налоговых платежей в бюджет, администрируемых Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия за апрель текущего года составили – 404,3 млн руб. при плане – 258,7 млн руб. Выполнение плана за апрель 2023 г. – 156%.

