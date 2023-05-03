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Абхазия Информ

СУХУМСКИЕ САМБИСТЫ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПО САМБО

Новости Среда, 03 мая 2023 16:18
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СУХУМСКИЕ САМБИСТЫ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПО САМБО

Сухум. 3 мая 2023. Абхазия-Информ. В Краснодаре состоялся открытый турнир по самбо, посвященный Дню Победы, среди юношей 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016 г.р. и младше и девушек 2008-2017 г.р. В соревнованиях приняли участие 600 спортсменов со всего Южного Федерального округа. Абхазию представляли воспитанники секции самбо Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум.

«Соревнования прошли на высоком уровне, наши ребята выступили очень достойно, показав хороший уровень подготовки, в схватках с сильнейшими противниками», – отметил тренер команды С. Б. Адлейба

Левон Григорян выступавший в вес/к 46 кг завоевал 2 место. Также 2 место у Алана Хинтба в вес/к 65 кг.

На 3 место вышел Сандро Гуния в вес/к 54 кг.

Давид Канделаки в вес/к свыше 65 кг, в упорной схватке, с минимальным счётом, уступил призёру турнира.

Аинар Бебия в вес/к свыше 46 кг уступил в упорной схватке с минимальным преимуществом.

Баграт Бутба в вес/к свыше 38 кг уступил в полуфинале.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 03 мая 2023 16:30

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