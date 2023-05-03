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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОЙДУТ ДНИ КУЛЬТУРЫ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Новости Среда, 03 мая 2023 16:32
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В АБХАЗИИ ПРОЙДУТ ДНИ КУЛЬТУРЫ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 3 мая 2023. Абхазия-Информ. С 30 мая по 1 июня в Абхазии пройдут Дни культуры Южной Осетии. Министр культуры Абхазии Даур Кове уверен, что подобные обменные мероприятия позволят еще ближе познакомиться с традициями, историей и культурой двух братских народов.

«Проведение Дней культуры – важный шаг для расширения гуманитарного диалога и укрепления мира», – подчеркнул он.

Торжественное открытие мероприятия состоится 31 мая в Абхазском государственном драматическом театре им. Самсона Чанба показом спектакля Юго-Осетинского Государственного драматического театра им. Коста Хетагурова «Черная бурка» по мотивам одноименной притчи осетинского драматурга Геора Хугаева. Зрителей ждет захватывающая история про верность и предательство, любовь и чувство долга. Артисты перевоплотятся, примерив на себя образы зверей, в которых зашифрованы типажи людей.

Спектакль состоится в 18.00. Вход свободный.

1 июня на сцене Абхазской государственной филармонии им. Раждена Гумба выступит Государственный ансамбль Южной Осетии «Симд» имени Бориса Галаева, который в этом году отмечает 85-летие со дня присвоения ему звания «Государственного ансамбля Республики Южная Осетия».

Концерт состоится в 18.00. Вход свободный.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Абхазии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 03 мая 2023 16:36

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