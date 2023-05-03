ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 78-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ 1941-1945 ГГ.

5 мая в 11:00 конкурс рисунков на асфальте пройдет на Набережной Махаджиров (площадь перед Абхазгосдрамтеатром им. С. Чанба).

План проведения в городе Сухум мероприятий, посвящённых празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

6 мая в 11:00 акция «Огонь Памяти» - передача огня в Государственном музее боевой славы им. В. Ардзинба.

9 мая пройдут основные праздничные мероприятия:

В 9:00 акция «Огонь Памяти» – зажжение вечного огня (памятник Неизвестному солдату).

В 9:00 от МКДЦ «Дом Москвы» стартует велопробег «Спасибо за Победу!» по маршруту: Сухум – Гулрыпш – Сухум.

В 10:00 начнется торжественная церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату. Затем там же состоится праздничный митинг.

В 11:00 – торжественное прохождение пеших колонн министерства обороны Республики Абхазия на Набережной Махаджиров у памятника Неизвестному солдату.

В 11:40 пройдет Бессмертный полк перед памятником Неизвестному солдату (сбор участников в 10 часов в парке у площади Свободы).

В 11:50 – в парке у площади Свободы торжественный марш учащихся школ города Сухум.

В 15:00 на Набережной Махаджиров у колоннады и в парке напротив драмтеатра им. С. Чанба состоятся любительские турниры по шахматам, шашкам, настольному теннису.

В 16:00 на площади перед Абхазгосдрамтеатром им. С. Чанба праздничный концерт.

В 17:00 в парке напротив Абхазгосдрамтеатра им. С. Чанба – детская развлекательная программа.

В 18:00 в Абхазской государственной филармония им. Р. Гумба праздничный концерт «На языке музыки». Перед зрителями выступят ансамбль солистов Московской государственной академической филармонии «Романтик квартет», народная артистка России Надежда Крыгина в сопровождении солистов Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им. Л. Зыкиной и квинтета «Новый день», Московский синодальный хор.

Праздничные мероприятия организованы Управлением образования, Управлением по делам молодежи и спорта, Управлением культуры Администрации г. Сухум, министерством обороны и министерством культуры, музеем боевой славы им. В. Ардзинба, представительством Россотрудничества в Республике Абхазия.