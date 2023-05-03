АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С АЛЕКСАНДРОМ НОВАКОМ
Сухум. 3 мая 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с вице-премьером правительства Российской Федерации Александром Новаком.
В эти дни глава государства находится с рабочей поездкой в Российской Федерации, где принимает участие в первой Кавказской инвестиционной выставке.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития электроэнергетического комплекса республики, реконструкцию Сухумского международного аэропорта им. В. Г. Ардзинба, а также ряд других актуальных вопросов абхазо-российского сотрудничества.
Во встрече участвовали вице-премьер – министр экономики Кристина Озган и министр экономики Российской Федерации Максим Решетников.
Об этом сообщает пресс-служба президента.