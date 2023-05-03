АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С АЛЕКСАНДРОМ НОВАКОМ

В эти дни глава государства находится с рабочей поездкой в Российской Федерации, где принимает участие в первой Кавказской инвестиционной выставке.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития электроэнергетического комплекса республики, реконструкцию Сухумского международного аэропорта им. В. Г. Ардзинба, а также ряд других актуальных вопросов абхазо-российского сотрудничества.

Во встрече участвовали вице-премьер – министр экономики Кристина Озган и министр экономики Российской Федерации Максим Решетников.

Об этом сообщает пресс-служба президента.