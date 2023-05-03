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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С АЛЕКСАНДРОМ НОВАКОМ

Новости Среда, 03 мая 2023 18:52
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АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С АЛЕКСАНДРОМ НОВАКОМ

Сухум. 3 мая 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с вице-премьером правительства Российской Федерации Александром Новаком.

В эти дни глава государства находится с рабочей поездкой в Российской Федерации, где принимает участие в первой Кавказской инвестиционной выставке.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития электроэнергетического комплекса республики, реконструкцию Сухумского международного аэропорта им. В. Г. Ардзинба, а также ряд других актуальных вопросов абхазо-российского сотрудничества.

Во встрече участвовали вице-премьер – министр экономики Кристина Озган и министр экономики Российской Федерации Максим Решетников.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 03 мая 2023 18:59

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