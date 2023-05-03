ДАВИД АХИБА ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ

Сухум. 3 мая 2023. Абхазия-Информ. Сухумским городским судом в отношении Ахиба Д.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Как сообщалось ранее, уголовное дело по факту умышленного убийства Маргания Джеро Омаровича, имевшего место 29 апреля 2023 года в селе Алахадзы Гагрского района, было возбуждено прокуратурой Гагрского района 29 апреля 2023 года.