ДАВИД АХИБА ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ
Сухум. 3 мая 2023. Абхазия-Информ. Сухумским городским судом в отношении Ахиба Д.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
Как сообщалось ранее, уголовное дело по факту умышленного убийства Маргания Джеро Омаровича, имевшего место 29 апреля 2023 года в селе Алахадзы Гагрского района, было возбуждено прокуратурой Гагрского района 29 апреля 2023 года.
30 апреля 2023 года по подозрению в совершении вышеуказанного преступления был задержан военнослужащий контрактной службы пограничной заставы «Цандрипш» Службы государственной безопасности Республики Абхазия, прапорщик Ахиба Давид Астамурович.
Расследование уголовного дела поручено Военной прокуратуре Республики Абхазия.