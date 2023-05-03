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Абхазия Информ

ДАВИД АХИБА ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ

Новости Среда, 03 мая 2023 18:56
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ДАВИД АХИБА ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ

Сухум. 3 мая 2023. Абхазия-Информ. Сухумским городским судом в отношении Ахиба Д.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Как сообщалось ранее, уголовное дело по факту умышленного убийства Маргания Джеро Омаровича, имевшего место 29 апреля 2023 года в селе Алахадзы Гагрского района,  было возбуждено прокуратурой Гагрского района 29 апреля 2023 года.

30 апреля 2023 года по подозрению в совершении вышеуказанного преступления был задержан военнослужащий контрактной службы пограничной заставы «Цандрипш» Службы государственной безопасности Республики Абхазия,  прапорщик Ахиба Давид Астамурович.

Расследование уголовного дела поручено Военной прокуратуре Республики Абхазия.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 03 мая 2023 18:59

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