В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ КУЛЬТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Сухум. 3 мая 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел рабочее совещание по вопросам сохранения православных культовых сооружений с участием начальника Государственного управления охраны историко-культурного наследия Абхазии Гарри Сангулия, общественного деятеля Беллы Аршба и представителя организации-подрядчика Рустам Цвейба.
На встрече, прошедшей в рамках поручений президента А. Г. Бжания, обсуждались меры неотложного государственного реагирования, направленного на принятие первичных мер по сохранению наследия. Речь шла о состоянии кровельного покрытия, прежде всего, Бедийского храма и Моквского кафедрального собора.
Александр Анкваб выразил благодарность Белле Аршба за ее активное участие в вопросах обеспечения охраны и возрождения памятников религиозно-культурного значения.
Премьер-министр поручил подрядной организации подготовить предложения в строгом соответствии с рекомендациями ученых и представить правительству согласованные решения.
Об этом сообщает сайт КМ.