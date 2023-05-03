В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ КУЛЬТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

На встрече, прошедшей в рамках поручений президента А. Г. Бжания, обсуждались меры неотложного государственного реагирования, направленного на принятие первичных мер по сохранению наследия. Речь шла о состоянии кровельного покрытия, прежде всего, Бедийского храма и Моквского кафедрального собора.

Александр Анкваб выразил благодарность Белле Аршба за ее активное участие в вопросах обеспечения охраны и возрождения памятников религиозно-культурного значения.

Премьер-министр поручил подрядной организации подготовить предложения в строгом соответствии с рекомендациями ученых и представить правительству согласованные решения.