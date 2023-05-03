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Абхазия Информ

В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ КУЛЬТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Новости Среда, 03 мая 2023 19:27
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В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ КУЛЬТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Сухум. 3 мая 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел рабочее совещание по вопросам сохранения православных культовых сооружений с участием начальника Государственного управления охраны историко-культурного наследия Абхазии Гарри Сангулия, общественного деятеля Беллы Аршба и представителя организации-подрядчика Рустам Цвейба. 

На встрече, прошедшей в рамках поручений президента А. Г. Бжания, обсуждались меры неотложного государственного реагирования, направленного на принятие первичных мер по сохранению наследия. Речь шла о состоянии кровельного покрытия, прежде всего, Бедийского храма и Моквского кафедрального собора.

Александр Анкваб выразил благодарность Белле Аршба за ее активное участие в вопросах обеспечения охраны и возрождения памятников религиозно-культурного значения.

Премьер-министр поручил подрядной организации подготовить предложения в строгом соответствии с рекомендациями ученых и представить правительству согласованные решения.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 03 мая 2023 19:30

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