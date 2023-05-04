АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАММИНИСТРА СПОРТА РФ ОДЕСОМ БАЙСУЛТАНОВЫМ
Новости Четверг, 04 мая 2023 20:32
Сухум. 4 мая 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с заместителем министра спорта Российской Федерации Одесом Байсултановым. Встреча прошла на площадке первой Кавказской инвестиционной выставки МВЦ «МинводыЭКСПО».
Бжания и Байсултанов рассмотрели ряд вопросов по взаимодействию в области спорта, в частности, по развитию футбола в Абхазии.
Об этом сообщает сайт президента.