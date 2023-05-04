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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАММИНИСТРА СПОРТА РФ ОДЕСОМ БАЙСУЛТАНОВЫМ

Новости Четверг, 04 мая 2023 20:32
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АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАММИНИСТРА СПОРТА РФ ОДЕСОМ БАЙСУЛТАНОВЫМ

Сухум. 4 мая 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с заместителем министра спорта Российской Федерации Одесом Байсултановым. Встреча прошла на площадке первой Кавказской инвестиционной выставки МВЦ «МинводыЭКСПО».

Бжания и Байсултанов рассмотрели ряд вопросов по взаимодействию в области спорта, в частности, по развитию футбола в Абхазии.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 04 мая 2023 20:36

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