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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ

Новости Четверг, 04 мая 2023 20:37
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АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ

Сухум. 4 мая 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял участие в пленарном заседании «Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона». Спикерами на пленарном заседании выступили заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, министр экономического развития РФ Максим Решетников, председатель совета директоров АО «Фирма агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» Александр Ткачев, председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков, генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко и др.

Руководители субъектов Северо-Кавказского Федерального округа участвовали в обсуждении вопросов развития Северного Кавказа и возможностей для раскрытия экономического потенциала.

Всего в работе выставки приняли участие гости из 14 зарубежных стран: Азербайджана, Венесуэлы, Израиля, Ирана, Казахстана, Катара, Республики Абхазия, Республики Кипр, Республики Южная Осетия, Сербии, Словении, США, Таджикистана и Шри-Ланки.

Сегодня первая Кавказская инвестиционная выставка завершила свою работу.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 04 мая 2023 20:41

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