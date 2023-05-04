АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ

Сухум. 4 мая 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял участие в пленарном заседании «Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона». Спикерами на пленарном заседании выступили заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, министр экономического развития РФ Максим Решетников, председатель совета директоров АО «Фирма агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» Александр Ткачев, председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков, генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко и др.