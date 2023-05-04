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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ДАЛ ИНТЕРВЬЮ ТЕЛЕКАНАЛУ «РОССИЯ 24»

Новости Четверг, 04 мая 2023 20:42
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ДАЛ ИНТЕРВЬЮ ТЕЛЕКАНАЛУ «РОССИЯ 24»

Сухум. 4 мая 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принимает участие в первой Кавказской инвестиционной выставке в Минеральных Водах. Сегодня глава государства дал интервью телеканалу «Россия 24».

«Абхазия является неотъемлемой частью Кавказа. Сегодня мы наблюдаем, как развиваются субъекты Российской Федерации, которые входят в Северо-Кавказский федеральный округ. Во-первых, мы имеем возможность перенять некий опыт, во-вторых, предложить ряд своих инвестиционных проектов. Формат выставки дает возможность обмениваться мнениями, информацией, проводить работу по совместному привлечению инвестиций», – сказал президент.

По словам Аслана Бжания, многие крупные проекты, которые могут быть реализованы в Абхазии и уже реализуются – это проекты, которые осуществляются при поддержке российских инвесторов.

«Мы можем сказать, что у нас единое экономическое пространство, в котором работают почти схожие правила. Поэтому наша делегация сегодня здесь, и я хотел бы отметить важность данного мероприятия», – отметил Бжания.

Он выразил надежду на то, что такого рода форумы будут проводиться регулярно. 

Президент рассказал о реализации инвестиционного проекта в транспортной отрасли.

«В настоящее время мы прорабатываем проект по восстановлению авиационного сообщения, реконструкции международного аэропорта «Сухум» имени В. Г. Ардзинба. Также не так давно была презентована схема газификации Абхазии, и мы рассчитываем, что вскоре перейдем к практической реализации данной инициативы», – сказал президент.

Помимо этого, по словам Бжания, рассматриваются крупные проекты в сфере туризма на всей территории Абхазии.

«Речь идет о масштабных строительных работах, комплексах, туристических кластерах. В этом сегменте есть те узлы, где мы можем и должны взаимодействовать», – сказал президент.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 04 мая 2023 20:48

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