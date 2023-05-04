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Абхазия Информ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ДЕЛЕГАЦИЙ ОРГАНОВ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ РФ И АБХАЗИИ

Новости Четверг, 04 мая 2023 20:48
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ДЕЛЕГАЦИЙ ОРГАНОВ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ РФ И АБХАЗИИ

Сухум. 4 мая 2023. Абхазия-Информ. Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов и руководитель Службы судебных исполнителей Минюста Республики Абхазия Зураб Барциц обсудили актуальные вопросы в сфере принудительного исполнения и обменялись передовым опытом по основным направлениям деятельности.

В мероприятии приняли участие глава Сочи Алексей Копайгородский, председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов, министр Юстиции РА Анри Барциц и замминистра Эснат Лакербая.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с разработкой меморандума и программы сотрудничества между Федеральной службой судебных приставов и Министерством юстиции Республики Абхазия. Сотрудничество в рамках указанных документов предполагает развитие профессиональных контактов, в том числе, обмен опытом, взаимные визиты, проведение конференций, семинаров и других мероприятий по вопросам исполнительного производства, в том числе по вопросам внедрения современных информационных технологий в работу сотрудников органов принудительного исполнения.

В 2022 году в ходе X Петербургского международного юридического форума было подписано соглашение между РФ  и Абхазией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам. Оно направлено на урегулирование вопросов признания и исполнения вступивших в законную силу решений судов, международных коммерческих арбитражей по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности.

Об этом сообщается на сайте https://sochi.com

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 04 мая 2023 20:53

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