В СУХУМЕ ПРОШЛА АКЦИЮ «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ АБХАЗИИ»

Сухум. 4 мая 2023. Абхазия-Информ. Акция «Волонтеры Победы Абхазии», приуроченная к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., прошла в Сухуме. Мероприятие организовано общественной организацией «Центр правозащиты российских граждан» в Абхазии при поддержке культурного фонда «Платформа», общественной организации «Гулрыпш. Русское содружество, Администрации Гулрыпшского района и Ассоциации российских соотечественников.

В акции приняли участие студенты Абхазского госуниверситета, учащиеся средней школы № 2 им. Ю.Н. Воронова (г. Ткуарчал), средней школы № 2 (г. Гал), средней школы № 1 им. И.А. Когония (с. Кутол), представители молодёжной организации Абхазии «Апеипш» и российские соотечественники.

Мероприятие началось у памятника Неизвестному солдату с возложения цветов и праздничного митинга с чтением стихов и военных песен советского периода.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память тех, кто сражался на полях Великой Отечественной войны за мир против фашизма. Мы рады приветствовать нашу молодёжь, которая неравнодушна к этим событиям и сохраняет историческую память. Спасибо вам», – сказала организатор Елена Жилинская, приветствуя участников акции.

После возложения цветов студенты и школьники переместились в Национальную библиотеку им. И. Папаскир, где состоялась выставка «Абхазия в годы Великой Отечественной войны», а также прошла встреча с ветераном Отечественной войны народа Абхазии, членом Общественной палаты РА Давидом Пилия на тему войны.

После этого был показан документальный фильм «Поиск» (режиссер Дмитрий Статейнов) – о работе абхазских курсантов по поиску родных узников концлагерей гитлеровской Германии из Абхазии.

По словам организаторов, в рамках акции «Волонтёры Победы Абхазии» также планируется проведение мероприятий, посвящённых 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.