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Абхазия Информ

ЗАВЕДЕНЫ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Новости Четверг, 04 мая 2023 20:58
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ЗАВЕДЕНЫ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Сухум. 4 мая 2023. Абхазия-Информ. Сегодня, 4 мая 2023 года, в ходе патрулирования в г. Сухум сотрудниками столичного УВД была обнаружена группа молодых людей, которые в нарушении общественного порядка находились на перилах эстакады ж/д станции «Гума».

Как впоследствии установлено, молодые люди размещали плакаты. Аналогичные действия были совершены на перилах эстакады по ул. Кодорское шоссе, в центре Сухума по ул. Воронова.

Так же по ул. Сахарова был остановлен автомобиль, при осмотре которого обнаружена часть рукописных плакатов.

Инцидент имел место примерно в 04:30: восемь граждан, из которых 6 девушек и двое юношей, для установления личностей и обстоятельств происходящего были доставлены в УВД по г. Сухум.

По данному факту собран соответствующий материал. После профилактической беседы девушки были отпущены домой. В отношении Тания Р. А и Хашиг А. Р. заведены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 166 КоАП РА.

В ходе опроса вышеназванные граждане отказывались от дачи объяснений и подписания протоколов об административном правонарушении без присутствия адвокатов. В связи с чем, адвокаты были приглашены и после оформления надлежащих процедур Тания Р. А. и Хашиг А. Р. отпущены домой.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 04 мая 2023 21:02

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