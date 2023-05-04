ЗАВЕДЕНЫ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Сухум. 4 мая 2023. Абхазия-Информ. Сегодня, 4 мая 2023 года, в ходе патрулирования в г. Сухум сотрудниками столичного УВД была обнаружена группа молодых людей, которые в нарушении общественного порядка находились на перилах эстакады ж/д станции «Гума».