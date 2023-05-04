УГОН АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Новости Четверг, 04 мая 2023 21:05
Сухум. 4 мая 2023. Абхазия-Информ. 1 мая текущего года имел место угон автотранспортного средства «Мерседес», принадлежащий туристической компании, автомобиль был припаркован у отеля в г. Сухум. В кратчайшие сроки данное преступление раскрыто сотрудниками уголовного розыска столичного УВД – угнанное автотранспортное средство обнаружено в с. Гуп Очамчырского района.
Отработан круг подозреваемых, в результате чего доставлены в управление внутренних дел двое несовершеннолетних жителей г. Сухум. В присутствии инспекторов по делам несовершеннолетних фигуранты, подозреваемые в совершении вышеназванных преступлений, были опрошены и дали признательные показания.
Расследование уголовного дела, возбужденного по п. «а» ч. 2 ст.163 УК РА проводит следственное подразделение столичного УВД.