УГОН АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Сухум. 4 мая 2023. Абхазия-Информ. 1 мая текущего года имел место угон автотранспортного средства «Мерседес», принадлежащий туристической компании, автомобиль был припаркован у отеля в г. Сухум. В кратчайшие сроки данное преступление раскрыто сотрудниками уголовного розыска столичного УВД – угнанное автотранспортное средство обнаружено в с. Гуп Очамчырского района.