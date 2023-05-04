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Абхазия Информ

УГОН АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Новости Четверг, 04 мая 2023 21:05
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УГОН АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Сухум. 4 мая 2023. Абхазия-Информ. 1 мая текущего года имел место угон автотранспортного средства «Мерседес», принадлежащий туристической компании, автомобиль был припаркован у отеля в г. Сухум. В кратчайшие сроки данное преступление раскрыто сотрудниками уголовного розыска столичного УВД – угнанное автотранспортное средство обнаружено в с. Гуп Очамчырского района.

Отработан круг подозреваемых, в результате чего доставлены в управление внутренних дел двое несовершеннолетних жителей г. Сухум. В присутствии инспекторов по делам несовершеннолетних фигуранты, подозреваемые в совершении вышеназванных преступлений, были опрошены и дали признательные показания. 

Расследование уголовного дела, возбужденного по п. «а» ч. 2 ст.163 УК РА проводит следственное подразделение столичного УВД.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 04 мая 2023 21:13

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