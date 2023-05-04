В ПОДЗЕМНОМ ПЕРЕХОДЕ В РАЙОНЕ ВОКЗАЛА ПРОВЕЛИ ОСВЕЩЕНИЕ

Юридически подземные переходы, как и остановки общественного транспорта, на республиканской трассе находятся в ведении «Абхазавтодора». Но удобство жителей и гостей Сухума в приоритете у столичных властей, поэтому изыскиваются средства на благоустройство объектов.

«Два года тому назад этот подземный переход уже был приведен в порядок, но разбили все. Были обращения горожан, и мы опять пошли навстречу. Согласовали с главой Администрации города Сухум Бесланом Эшба, выделили необходимые средства на вывоз мусора и проведение освещения. Убрали мусор и сделали освещение. Скажу вам, убрано было немало и из кармашков, и из самого перехода. Наши рабочие в неделю два раза спускаются и убирают. Мусорят, и, извините за выражение, превращают в туалет подземный переход. Мы развесили объявления с просьбой не мусорить, надеюсь, прислушаются и как-то это их остановит», – сказал начальник Управы №4 Алхас Квициниа.

Всего установили 16 настенных уличных светильников, провели новую проводку и проложили гофру. На освещение, на уборку и вывоз мусора было выделено 71 тысяча рублей со спецсчета Управы.

«Светильники недешевые, хорошего качества. Ярко будет. Жители, которые проходили через подземный переход, довольны проводимыми работами, благодарили рабочих. Но все, будто сговорились, говорили: «Надолго ли?». Потому что помнят, что в прошлый раз все было испорчено», – отметил Квициниа.

Начальник Управы сообщил, что в планах установить в переходе камеры видеонаблюдения.

По словам Алхаса Квициниа, в конце прошлого года также был приведен в порядок подземный переход и у поворота на Старый поселок, сделали освещение, а к уборке прикрепили дворовых рабочих. Обновлена и остановка на въезде на Старый поселок.

Об этом сообщает сайт столицы.