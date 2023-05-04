6 МАЯ В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ТУРНИР ПАМЯТИ САИДЫ ГУНБА

Сухум. 4 мая 2023. Абхазия-Информ. 6 мая в Сухуме на Республиканском стадионе пройдет Открытый республиканский турнир по легкой атлетике памяти мастера спорта международного класса, серебряного призера Олимпийских игр Саиды Гунба.

Юноши и девушки 2007 года рождения и старше, 2008-2009 годов рождения и моложе из городов и районов республики выявят сильнейших в метании копья и в беге на дистанциях 100, 400 и 800 метров.

Начало турнира в 11:00.

Главный судья – заслуженный тренер Абхазиипо легкой атлетике, заслуженный работник физической культуры и спорта Лолита Назарс.

Организатор – Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту и Федерация легкой атлетики Абхазии.

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Саида Капасовна Гунба родилась 30 августа 1959 г. в Сухуме.

С 1978-го по 1988 год входила в основной состав сборной команды СССР по легкой атлетике.

На Олимпиаде-80 в Москве завоевала серебро в метании копья, показав результат 67,76 метра.

Личный рекорд в метании копья – 68,28 м – показан в 1980 году.

Саида Гунба была санинструктором во время Отечественной войны народа Абхазии.

За мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества награждена медалью «За отвагу».

В 2004 году она стала кавалером ордена «Ахьдз-апша» III степени за заслуги в развитии спорта в Абхазии.

Саида Гунба ушла из жизни 24 ноября 2018 года на 60-м году жизни.