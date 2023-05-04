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НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
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Абхазия Информ

ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ

Новости Четверг, 04 мая 2023 21:37
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Сухум. 4 мая 2023. Абхазия-Информ. МУП «Водоканал» г. Сухум сообщает: в связи с проведением ремонтных работ по ул. имама Шамиля – ул.Ардзинба, ул. Северная – ул. Аргун и ул. Когония – ул. Дбар завтра, 5 мая, с 00:00 до 22:00 будет прекращена подача воды в Новом районе, Старом поселке, по ул. Эшба, в районе вокзала, ул. Адыгейской, ВИЭМе, центральной и нагорной части города, на рынке и Маяке. 

МУП «Водоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 04 мая 2023 21:49

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