ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ

Сухум. 4 мая 2023. Абхазия-Информ. МУП «Водоканал» г. Сухум сообщает: в связи с проведением ремонтных работ по ул. имама Шамиля – ул.Ардзинба, ул. Северная – ул. Аргун и ул. Когония – ул. Дбар завтра, 5 мая, с 00:00 до 22:00 будет прекращена подача воды в Новом районе, Старом поселке, по ул. Эшба, в районе вокзала, ул. Адыгейской, ВИЭМе, центральной и нагорной части города, на рынке и Маяке. МУП «Водоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.