В СОЧИ ОСУДИЛИ СОЗДАТЕЛЯ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ В АБХАЗИИ

Сухум. 4 мая 2023. Абхазия-Информ. В Сочи осужден руководитель детского лагеря в Абхазии Владимир Хоружий, которого обвинили в создании секты «Страна Души» и издевательствах над детьми. В лагере он собирал мальчиков из разных регионов России, где они учились, занимались спортом.

В суде было установлено, что в 2008 году житель Омска Хоружий создал в селе Дранда, в Абхазии религиозное объединение «Страна Души» и вовлек в участие в нем в том числе несовершеннолетних.

Более 30 человек постоянно проживали вместе с лидером. К своим несовершеннолетним адептам подсудимый применял собственную психолого-педагогическую технологию, основанную на религиозном течении «Кришнаизма» (Вайшнавизма) и элементах строевой подготовки. За непослушание, опоздания, ложь Хоружий систематически бил подопечных USB-кабелем, ремнем, стеблем растения, заставлял отжиматься на холоде, лишал сладкого, запрещал просмотр фильмов и общение с близкими.

Деятельность религиозного объединения была пресечена в 2021 году, тогда же Владимир Хоружий был заключен под стражу. Адлерский районный суд признал Владимира Хоружего виновным и назначил ему 3 года 6 месяцев колонии общего режима.

При этом сами пострадавшие – родители воспитанников Хоружия неоднократно заявляли, что дети никогда не жаловались на избиения и на издевательства. Некоторые жили там по нескольку лет, приезжая домой только на каникулы. Родителей устраивали бытовые условия, в которых живут их дети, а также хорошая экология того места, где находился лагерь. Отмечали они и доброжелательное отношение педагогов лагеря.