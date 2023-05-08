 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ АСЛАНА БЖАНИЯ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Новости Понедельник, 08 мая 2023 22:07
Оцените материал
(0 голосов)
ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ АСЛАНА БЖАНИЯ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Сухум. 8 мая 2023. Абхазия-Информ. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с Днем Победы.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Аслан Георгиевич,

Сердечно поздравляю Вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Наши отцы и деды, мужественно сражаясь плечом к плечу, ценой неисчислимых потерь и лишений сокрушили нацистских захватчиков, отстояли мир и свободу для будущих поколений.

Убежден, что общее духовное наследие Великой Победы будет и впредь способствовать упрочению российско-абхазских отношений союзничества и стратегического партнерства.

Прошу передать ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, проживающим в Абхазии, слова искренней благодарности, пожелания доброго здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни».

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 08 мая 2023 22:28

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С 78-Й ГОДОВЩИНОЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.