ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ АСЛАНА БЖАНИЯ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

«Уважаемый Аслан Георгиевич,

Сердечно поздравляю Вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Наши отцы и деды, мужественно сражаясь плечом к плечу, ценой неисчислимых потерь и лишений сокрушили нацистских захватчиков, отстояли мир и свободу для будущих поколений.

Убежден, что общее духовное наследие Великой Победы будет и впредь способствовать упрочению российско-абхазских отношений союзничества и стратегического партнерства.

Прошу передать ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, проживающим в Абхазии, слова искренней благодарности, пожелания доброго здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни».