ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ АСЛАНА БЖАНИЯ С ДНЕМ ПОБЕДЫ
Сухум. 8 мая 2023. Абхазия-Информ. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с Днем Победы.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Аслан Георгиевич,
Сердечно поздравляю Вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Наши отцы и деды, мужественно сражаясь плечом к плечу, ценой неисчислимых потерь и лишений сокрушили нацистских захватчиков, отстояли мир и свободу для будущих поколений.
Убежден, что общее духовное наследие Великой Победы будет и впредь способствовать упрочению российско-абхазских отношений союзничества и стратегического партнерства.
Прошу передать ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, проживающим в Абхазии, слова искренней благодарности, пожелания доброго здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни».
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