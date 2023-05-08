АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА

Глава района Беслан Бигвава представил отчет о ходе проводимых работ. По его информации, в Очамчырском районе в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 гг. лимит финансирования составлял 376 383 тыс. руб., профинансировано 322 954 тыс. руб., сэкономлено – 16 тыс. руб., не освоено от лимита 2022 года – 53 411 тыс. руб.

Беслан Бигвава сообщил, что реализовано шесть мероприятий: устройство асфальтобетонного покрытия в с. Тамыш на ул. Братьев Зантария.; капитальный ремонт распределительных сетей; приобретение оборудования и материалов для ремонта ВЛ 220 кВ «Ачгуара» ; освещение Республиканской трассы Псоу-Ингур на участке Сухум-Очамчыра (1 этап) на сумму; устройство асфальтобетонного покрытия в с. Мыку; устройство асфальтобетонного покрытия в с. Мыркула.

Также было профинансировано строительство водозаборного сооружения в с. Мыку, капитальный ремонт ВЛ 220 кВ «Ачгуара».

По информации Бигвава, за счет средств республиканского бюджета в 2021 г. капитально отремонтировали мост в с. Гуада, пробурили скважины для подачи воды жителям, проживающим в с. Атара Абхазская, построили мини-стадионы в с. Гуп и с. Маркула, пробурили водозаборные скважины в с. Маркула, поселке Тоумыш села Кутол и с. Адзюбжа, провели реконструкцию ЛЭП-0,4кВ в с. Гуп, отремонтировали водопровод в селе Члоу.

Из республиканского бюджета 2022 г. были направлены средства на энергоснабжение в с. Гуп, на ремонт дома-музея им. Б. Шинкуба в с. Члоу, на бурение водозаборной скважины в с. Адзюбжа, на дополнительные работы по капитальному ремонту водопроводных сетей Очамчырского района, на ремонт фельдшерско-акушерских пунктов в Очамчырском районе.

В ходе совещания обсуждались вопросы, касающиеся энергетики, собираемости налоговых платежей, криминогенной обстановке и др.

Об этом сообщает сайт главы государства.