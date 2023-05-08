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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ ТКУАРЧАЛСКОГО РАЙОНА

Новости Понедельник, 08 мая 2023 21:55
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АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ ТКУАРЧАЛСКОГО РАЙОНА

Сухум. 8 мая 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провёл выездное рабочее совещание в Администрации Ткуарчалского района. Обсуждались вопросы развития района, а также реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

С основным докладом о положении дел в районе выступил Глава района Исидор Дочия.

Главе государства также доложили о ходе реконструкции Ткуарчалского районного рынка, о работах по замене кровли многоквартирных жилых домов.

Как сказал Исидор Дочия, основным фактором развития района и подъёма экономики, безусловно, являются инвестиции, которые будут способствовать открытию новых производств и направлений в экономике.

Аслан Бжания отметил важность привлечения инвестиций для развития региона и поручил усилить работу в данном направлении.

Президента сопровождали вице-президент Бадра Гунба, глава Администрации президента Джансух Нанба, депутат Парламента Герман Качарава.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 08 мая 2023 22:28

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