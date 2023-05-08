АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ ТКУАРЧАЛСКОГО РАЙОНА
Новости Понедельник, 08 мая 2023 21:55
Сухум. 8 мая 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провёл выездное рабочее совещание в Администрации Ткуарчалского района. Обсуждались вопросы развития района, а также реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
С основным докладом о положении дел в районе выступил Глава района Исидор Дочия.
Главе государства также доложили о ходе реконструкции Ткуарчалского районного рынка, о работах по замене кровли многоквартирных жилых домов.
Как сказал Исидор Дочия, основным фактором развития района и подъёма экономики, безусловно, являются инвестиции, которые будут способствовать открытию новых производств и направлений в экономике.
Аслан Бжания отметил важность привлечения инвестиций для развития региона и поручил усилить работу в данном направлении.
Президента сопровождали вице-президент Бадра Гунба, глава Администрации президента Джансух Нанба, депутат Парламента Герман Качарава.
Об этом сообщает сайт главы государства.
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