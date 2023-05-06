СУХУМУ ПЕРЕДАЛИ ЧАСТИЦУ ВЕЧНОГО ОГНЯ

Сухум. 6 мая 2023. Абхазия-Информ. В Музее Боевой славы им. В. Ардзинба состоялся торжественный митинг по случаю доставки в Абхазию частицы Вечного огня у могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены. В мероприятии приняли участие спикер Парламента Лаша Ашуба, вице-премьер Владимир Делба, секретарь Совбеза Сергей Шамба, замглавы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, представители Россотрудничества и др.

Организаторами международной акции в Абхазии выступили представительство Россотрудничества, Музей боевой Славы при поддержке администрации президента Абхазии, Минобороны и посольства России.

Частицу Вечного огня передали не только столице, но и во все города и районы Абхазии.

«В специальных лампадках мы передадим частицы Вечного огня в районы, чтобы у каждого жителя страны появилась возможность преклониться перед бессмертным подвигом героев и почтить их память», – сказал руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.

Директор музея Боевой Славы Мзия Бейя поблагодарила организаторов акции – Народный фронт России, доставивших «Огонь Памяти» в Абхазию.

Патриотическая акция «Огонь памяти», проходит с 5 по 10 мая уже в седьмой раз и уже второй год имеет международный статус.

Вечного огня из Москвы будет доставлена ветеранам в 13 стран, а также по всей России.

Об этом сообщает сайт столицы.