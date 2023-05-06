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Абхазия Информ

ПРОВЕРИЛИ БЕРЕГОВУЮ ЛИНИЮ

Новости Суббота, 06 мая 2023 20:53
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ПРОВЕРИЛИ БЕРЕГОВУЮ ЛИНИЮ

Сухум. 6 мая 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники ГИМС МЧС и Погрануправления ФСБ России в Абхазии провели плановый совместный рейд вдоль береговой линии республики. В ходе рейда был проведен осмотр причалов и мест стоянки маломерных судов.

На встрече с местными рыбаками затрагивалась тема технического состояния судов, необходимости наличия всех разрешительных документов, а также соблюдения мер безопасной эксплуатации плавсредств в открытом море.

Рейдовые мероприятия не выявили серьезных нарушений на осматриваемых объектах прибрежной инфраструктуры.

По словам руководства ГИМС МЧС в канун начала купального сезона мониторинг прибрежной акватории Абхазии будет усилен, количество рейдов возрастет.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Суббота, 06 мая 2023 20:59

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