ПРОВЕРИЛИ БЕРЕГОВУЮ ЛИНИЮ

Сухум. 6 мая 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники ГИМС МЧС и Погрануправления ФСБ России в Абхазии провели плановый совместный рейд вдоль береговой линии республики. В ходе рейда был проведен осмотр причалов и мест стоянки маломерных судов.

На встрече с местными рыбаками затрагивалась тема технического состояния судов, необходимости наличия всех разрешительных документов, а также соблюдения мер безопасной эксплуатации плавсредств в открытом море.

Рейдовые мероприятия не выявили серьезных нарушений на осматриваемых объектах прибрежной инфраструктуры.

По словам руководства ГИМС МЧС в канун начала купального сезона мониторинг прибрежной акватории Абхазии будет усилен, количество рейдов возрастет.