ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСПРОЕКТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сухум. 6 мая 2023. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Вальтер Бутба провел заседание межведомственной комиссии по реализации программных мероприятий, установленных ведомственной среднесрочной целевой Программой «Развитие системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на 2023-2025 годы». В совещании приняли участие депутаты Народного Собрания Астамур Герхелия и Беслан Эмурхба, заместитель министра финансов Саид Губаз, и о начальника управления экономики Администрации президента Алхас Адзинба, представители МВД.

В ходе встречи обсудили параметры программы, основной целью которой является повышение дорожно-транспортной безопасности и осуществление круглосуточного мониторинга транспортного потока на аварийно-опасных участках дорог Республики. В начале совещания председатель комиссии Вальтер Бутба обозначил повестку заседания.

Член комиссии, Астамур Герхелия высказал обеспокоенность по поводу возможной утечки служебной информации в случае привлечения иностранных компаний для реализации госпрограммы.

Подобные угрозы понятны, но в данном случае они исключены, отметил министр внутренних дел Вальтер Бутба.

В ходе заседания избран заместитель председателя комиссии. Им, по решению большинства членов начальник управления информационных технологий, связи и защиты информации МВД Эдуард Сиргинава. Также обсудили представленную конкурсную документацию для реализации проекта по обеспечению дорожной безопасности. Итоги совещания озвучил министр Вальтер Бутба.

Финансирование программы на 2023 год предусмотрено в размере 40 млн рублей, на 2024 год- 80 млн рублей, на 2025- 30 млн рублей. Основной целью программы является минимизация нарушений ПДД с целью обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.

Об этом сообщает сайт МВД.