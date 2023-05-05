ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ

Сухум. 5 мая 2023. Абхазия-Информ. В честь главного майского праздника, 9 мая, Министерство культуры России совместно с представительством Россотрудничества и Министерством культуры Республики Абхазия проводят в Сухуме большой концерт, посвященный Дню Победы. Лучшие артисты России – «Романтик квартет», Народная артистка России Надежда Крыгина в дуэте с Квинтетом солистов Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им. Людмилы Зыкиной «Новый день» и Московский Синодальный хор выступят на сцене Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба с программой проекта «На Языке музыки».

Специальным гостем торжества станет неподражаемая певица Мана.

Зрителей порадует программа, которая обещает быть интересной и насыщенной, а номера выдержаны в различных жанрах: от камерных романсов под аккомпанемент акустической гитары и флейты, зажигательные и лирические песни в народном исполнении, до арий в сопровождении симфонического оркестра Московского Синодального хора.

Начало концерта в 19:00. Вход свободный.

День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. всегда был и останется в наших сердцах праздником со слезами на глазах. Мы можем не только помнить и гордиться подвигом народов-победителей, но и признаваться в любви и безмерном уважении всем, кто ковал эту Победу.