 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ

Новости Пятница, 05 мая 2023 19:53
Оцените материал
(0 голосов)
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ

Сухум. 5 мая 2023. Абхазия-Информ. В честь главного майского праздника, 9 мая, Министерство культуры России совместно с представительством Россотрудничества и Министерством культуры Республики Абхазия проводят в Сухуме большой концерт, посвященный Дню Победы. Лучшие артисты России –  «Романтик квартет», Народная артистка России Надежда Крыгина в дуэте с Квинтетом солистов Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им. Людмилы Зыкиной «Новый день» и Московский Синодальный хор выступят на сцене Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба с программой проекта «На Языке музыки».

Специальным гостем торжества станет неподражаемая певица Мана.

Зрителей порадует программа, которая обещает быть интересной и насыщенной, а номера выдержаны в различных жанрах: от камерных романсов под аккомпанемент акустической гитары и флейты, зажигательные и лирические песни в народном исполнении, до арий в сопровождении симфонического оркестра Московского Синодального хора.

Начало концерта в 19:00. Вход свободный.

День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. всегда был и останется в наших сердцах праздником со слезами на глазах. Мы можем не только помнить и гордиться подвигом народов-победителей, но и признаваться в любви и безмерном уважении всем, кто ковал эту Победу.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 05 мая 2023 20:00

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ НАХОДИТСЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ФССП РОССИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.