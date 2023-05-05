В АБХАЗИИ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ НАХОДИТСЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ФССП РОССИИ

Сухум. 5 мая 2023. Абхазия-Информ. В Абхазию с рабочим визитом прибыла делегация Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации во главе с директором ФССП Дмитрием Аристовым.

Перед началом встречи делегация России совместно с руководством Министерства юстиции Абхазии и Службой судебных исполнителей возложили цветы к Мемориалу Боевой славы, а также Памятнику Неизвестному солдату и Памятнику военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, выполнявшим миротворческую миссию в Республике Абхазия.