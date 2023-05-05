В АБХАЗИИ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ НАХОДИТСЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ФССП РОССИИ
Сухум. 5 мая 2023. Абхазия-Информ. В Абхазию с рабочим визитом прибыла делегация Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации во главе с директором ФССП Дмитрием Аристовым.
Перед началом встречи делегация России совместно с руководством Министерства юстиции Абхазии и Службой судебных исполнителей возложили цветы к Мемориалу Боевой славы, а также Памятнику Неизвестному солдату и Памятнику военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, выполнявшим миротворческую миссию в Республике Абхазия.
В рамках визита в Министерстве юстиции прошла встреча руководства Минюста с делегацией ФССП. Стороны обсудили перспективные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, разработку меморандума и программы сотрудничества между Федеральной службой судебных приставов и Министерством юстиции Республики Абхазия.
Участники встречи выразили готовность активного взаимодействия, развития профессиональных связей и обмена опытом по вопросам исполнительного производства.
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