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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ НАХОДИТСЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ФССП РОССИИ

Новости Пятница, 05 мая 2023 18:58
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В АБХАЗИИ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ НАХОДИТСЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ФССП РОССИИ

Сухум. 5 мая 2023. Абхазия-Информ. В Абхазию с рабочим визитом прибыла делегация Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации во главе с директором ФССП Дмитрием Аристовым.

Перед началом встречи делегация России совместно с руководством Министерства юстиции Абхазии и Службой судебных исполнителей возложили цветы к Мемориалу Боевой славы, а также Памятнику Неизвестному солдату и Памятнику военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, выполнявшим миротворческую миссию в Республике Абхазия.

В рамках визита в Министерстве юстиции  прошла встреча руководства Минюста с делегацией ФССП. Стороны обсудили перспективные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, разработку меморандума и программы сотрудничества между Федеральной службой судебных приставов и Министерством юстиции Республики Абхазия. 

Участники встречи выразили готовность активного взаимодействия, развития профессиональных связей и обмена опытом по вопросам исполнительного производства.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 05 мая 2023 19:01

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