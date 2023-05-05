В АГУ СОСТОЯЛОСЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА
Новости Пятница, 05 мая 2023 18:38
Сухум. 5 мая 2023. Абхазия-Информ. В АГУ состоялось персональное распределение выпускников Абхазского государственного университета 2022-2023 учебного года. Заседание комиссии по распределению проходило под председательством первого проректора Романа Дбар.
Также в распределении выпускников принимали участие начальник Управления образования Администрации города Сухум Астанда Таркил, представители отделов образования Администраций районов, руководители ведомств, учреждений и организаций республики.
Отметим, что в текущем году выпускниками АГУ являются 554 человека, в том числе по целевому заказу 78, по государственному заказу – 193.
Выпускники, обучающиеся по государственному и целевому заказам, были распределены в различные организации и учреждения Республики Абхазия.
Об этом сообщает Отдел информации и медиа коммуникации АГУ.
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