В АГУ СОСТОЯЛОСЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА

состоялось персональное распределение выпускников Абхазского государственного университета 2022-2023 учебного года. Заседание комиссии по распределению проходило под председательством первого проректора Романа Дбар.

Также в распределении выпускников принимали участие начальник Управления образования Администрации города Сухум Астанда Таркил, представители отделов образования Администраций районов, руководители ведомств, учреждений и организаций республики.

Отметим, что в текущем году выпускниками АГУ являются 554 человека, в том числе по целевому заказу 78, по государственному заказу – 193.

Выпускники, обучающиеся по государственному и целевому заказам, были распределены в различные организации и учреждения Республики Абхазия.

Об этом сообщает Отдел информации и медиа коммуникации АГУ.