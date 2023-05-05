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Абхазия Информ

В «ДОМЕ МОСКВЫ» ПРОШЛА ИСТОРИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА «ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА»

Новости Пятница, 05 мая 2023 18:26
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В «ДОМЕ МОСКВЫ» ПРОШЛА ИСТОРИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА «ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА»

Сухум. 5 мая 2023. Абхазия-Информ. Историческая викторина «Этих дней не смолкнет слава» в рамках мероприятий посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне прошла в «Доме Москвы»  в Сухуме. В викторине участвовали восемь команд школьников из Гагрского, Гудаутского, Сухумского, Гулрыпшского, Ткуарчалкого и Галского районов, а также города Сухума.

«Главной целью нашей сегодняшней исторической викторины является не только расширение знаний среди учащихся по истории Великой Отечественной войны, но и сохранение исторической памяти», – сказала начальник сектора по проведению мероприятий Филиала ГАУ «Московский Дом соотечественника» – «Дом Москвы в Сухуме» Мария Соя.

В состав жюри викторины вошли: доктор исторических наук, заведующий отделом истории АбИГИ им. Д. И. Гулия Аслан Авидзба (председатель жюри), кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник АбИГИ им. Д. И. Гулиа Сослан Салакая и научный сотрудник отдела истории АбИГИ им. Д. И. Гулиа Геннадий Цулая.

Вёл мероприятие заместитель директора государственного музея Боевой Славы им В. Г. Ардзинба, научный сотрудник отдела истории АбИГИ им. Д. И. Гулия Николай Медвенский.

В ходе интеллектуальных состязаний школьники продемонстрировали глубокие знания по истории Великой Отечественной войны. Вопросы викторины были разделены на три блока – причины войны, война и её последствия.

По итогам викторины I место заняла команда города Сухум, второе II – Гудауты, третье III – Ткуарчала.

Победителям вручили грамоты и призы.

Мероприятие было организовано при финансовой поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и филиалом ГАУ «Московский Дом соотечественника» – «Дом Москвы в Сухуме».

Об этом сообщает пресс-служба МКДЦ «Дом Москвы».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 05 мая 2023 18:38

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