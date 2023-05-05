СПИКЕР ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АДВОКАТСКОГО СООБЩЕСТВА
Новости Пятница, 05 мая 2023 18:20
Сухум. 5 мая 2023. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Лаша Ашуба встретился с представителями адвокатского сообщества. Во встрече участвовали председатель Палаты адвокатов Константин Чагава, адвокат Тамаз Кецба, представители адвокатуры Российской Федерации – председатели палат адвокатов республик Северного Кавказа и Башкортостана, а также руководитель Аппарата Парламента Вадим Бжания.
Встреча прошла в рамках программы мероприятий, посвященных празднованию 100-летия адвокатуры Республики Абхазия.
Лаша Ашуба поздравил адвокатов Абхазии с вековым юбилеем.
«Вы долгие годы стоите на страже прав и законных интересов наших граждан. Для нас – законодателей, эта деятельность очень важна», – отметил он.
Обращаясь к гостям, прибывшим в Абхазию на торжества, спикер сказал: «Добро пожаловать, уважаемые друзья. Мы очень рады, что сегодня на этот юбилей адвокатуры приехала столь представительная делегация, рады нашей сегодняшней встрече. Я думаю, что мы будем встречаться и по другим добрым поводам».
Выразив Спикеру благодарность за встречу, гости подчеркнули, что дальнейшее взаимодействие адвокатов Абхазии и России будет плодотворно развиваться.
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