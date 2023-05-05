СПИКЕР ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АДВОКАТСКОГО СООБЩЕСТВА

«Вы долгие годы стоите на страже прав и законных интересов наших граждан. Для нас – законодателей, эта деятельность очень важна», – отметил он.

Обращаясь к гостям, прибывшим в Абхазию на торжества, спикер сказал: «Добро пожаловать, уважаемые друзья. Мы очень рады, что сегодня на этот юбилей адвокатуры приехала столь представительная делегация, рады нашей сегодняшней встрече. Я думаю, что мы будем встречаться и по другим добрым поводам».