СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА ВОЗМОЖНЫХ УЧАСТНИКОВ ВТОРОГО СЕЗОНА «APSNY-STAR»

По результатам кастинга, прошедшего 30 апреля, на первом концерте выступят Елизавета Аммаева, Елизавета Ершова, Леван Пхаладзе, Диана Диоскурия, Кристина Кубрава, Эдуарда Бебия, Гунда Абухба, Аляс Колбая, Лаура Хагба, Милена Квициния, Таисия Сердюк, Камилла Кварацхелия, Диана Чкадуа и Эрик Хатхуа. К ним присоединятся Инна Койонова, Нила Начкебия, Сария Айба, Диана Карбашян, Рената Хаджиева, Муслим Ларго, которые были выбраны ранее.

Из 20 музыкантов в проекте останутся 15 человек. Пятеро будут исключены по решению наставников по итогам выступлений на концерте.

Проект «Аpsny-Star» организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор «Аквафон».

Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.

Главный приз проекта – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.