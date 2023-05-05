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Абхазия Информ

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА ВОЗМОЖНЫХ УЧАСТНИКОВ ВТОРОГО СЕЗОНА «APSNY-STAR»

Новости Пятница, 05 мая 2023 18:14
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СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА ВОЗМОЖНЫХ УЧАСТНИКОВ ВТОРОГО СЕЗОНА «APSNY-STAR»

Сухум. 5 мая 2023. Абхазия-Информ. Стали известны имена возможных участников второго сезона музыкального проекта «Apsny-Star». Попытать свои силы выбраны 20 человек.

По результатам кастинга, прошедшего 30 апреля, на первом концерте выступят Елизавета Аммаева, Елизавета Ершова, Леван Пхаладзе, Диана Диоскурия, Кристина Кубрава, Эдуарда Бебия, Гунда Абухба, Аляс Колбая, Лаура Хагба, Милена Квициния, Таисия Сердюк, Камилла Кварацхелия, Диана Чкадуа и Эрик Хатхуа. К ним присоединятся Инна Койонова, Нила Начкебия, Сария Айба, Диана Карбашян, Рената Хаджиева, Муслим Ларго, которые были выбраны ранее.

Из 20 музыкантов в проекте останутся 15 человек. Пятеро будут исключены по решению наставников по итогам выступлений на концерте.

Проект «Аpsny-Star» организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор «Аквафон».

Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.

Главный приз проекта – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 05 мая 2023 18:20

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