ВЕРХОВНЫЙ СУД ОГЛАСИЛ ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ КРИСТИНЕ ТАКАЛАНДЗЕ

Сухум. 5 мая 2023. Абхазия-Информ. Верховным судом Республики Абхазия, оглашен обвинительный приговор в отношении гражданки Грузии Такаландзе Кристине Велодиевны, которая была признана виновной и осуждена по признакам преступления, предусмотренного статьей 274 (шпионаж, т.е. передача, а равно собирание, хранение в целях передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную или военную тайну Республики Абхазия, а также передача или собирание по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их в ущерб внешней безопасности Республики Абхазия, если эти деяния совершены иностранным гражданином или лицом без гражданства) Уголовного Кодекса Республики Абхазия.