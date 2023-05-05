ВЕРХОВНЫЙ СУД ОГЛАСИЛ ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ КРИСТИНЕ ТАКАЛАНДЗЕ
Новости Пятница, 05 мая 2023 18:12
Сухум. 5 мая 2023. Абхазия-Информ. Верховным судом Республики Абхазия, оглашен обвинительный приговор в отношении гражданки Грузии Такаландзе Кристине Велодиевны, которая была признана виновной и осуждена по признакам преступления, предусмотренного статьей 274 (шпионаж, т.е. передача, а равно собирание, хранение в целях передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную или военную тайну Республики Абхазия, а также передача или собирание по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их в ущерб внешней безопасности Республики Абхазия, если эти деяния совершены иностранным гражданином или лицом без гражданства) Уголовного Кодекса Республики Абхазия.
Свою вину в предъявленном преступлении осужденная не признала.
Согласно резолютивной части приговора Такаландзе К.В. приговорена к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В течении 15 рабочих дней со дня провозглашения приговора стороны и осужденная вправе обжаловать его в кассационном порядке.