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Абхазия Информ

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ ИЗ СУХУМА ВЫСТУПИЛА С ДОКЛАДОМ, ПОСВЯЩЕННОМ ВОВ

Новости Пятница, 05 мая 2023 18:09
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УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ ИЗ СУХУМА ВЫСТУПИЛА С ДОКЛАДОМ, ПОСВЯЩЕННОМ ВОВ

Сухум. 5 мая 2023. Абхазия-Информ. В преддверии Дня Победы на базе Державинского университета в онлайн-формате состоялся международный круглый стол «СССР и Китай в годы Второй мировой войны на Дальнем Востоке», сообщает сайт Тамбовского государственного университета им. Г. Державина. Участниками стали учёные, преподаватели, студенты и аспиранты из России, Китая, Беларуси и Абхазии.

«Наш университет уделяет большое внимание вопросам сохранения исторической правды, в том числе итогов Второй мировой войны, роли советского народа в Победе над фашизмом, – отметил ректор Державинского Павел Моисеев. – Китай и СССР были главными силами в борьбе с германским фашизмом и японским милитаризмом во время Второй мировой войны. Тема круглого стола очень актуальна сегодня, учитывая современную политическую обстановку в мире и стремление некоторых политических деятелей переписать историю, исказив её. В связи с этим чрезвычайно важно объективное исследование вклада народов СССР и Китая в Победу во Второй мировой войне». Аспирант из Китая Лу Сяо в своём докладе обратил внимание на систему подготовки кадров Коммунистической партии Китая в годы Второй мировой войны. Живой отклик у участников круглого стола вызвал доклад учителя истории из Сухума Илоны Джинджолия на тему «Вклад малых народов в Великую Победу: Абхазия в годы ВОВ 1941-1945 гг.».

Доцент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Анна Устюгова уделила особое внимание роли Советского Союза и Китая в победе над нацизмом. Она охарактеризовала понимание современными китайскими историками сопротивление японской агрессии как сопротивление всего Китая.

«Сегодня вопрос об оценках характера Второй мировой войны во многом определяется переменами в мировой системе и нестабильностью геополитического окружения России и Беларуси, – подчеркнула Анна Устюгова. – Актуальность вопроса об оценках Второй мировой войны объясняется приближающейся 80-й годовщины Великой Победы. Интерес к обсуждению этой проблематики в Китае заметно возрос, начиная с 2010 года, когда была изложена официальная точка зрения на историческую политику страны».

Активными участниками дискуссии стали студенты факультета истории, мировой политики и социологии Державинского. Они задавали вопросы и выступили с докладами.

Участники выразили единодушное стремление продолжить работу по сохранению исторической правды о победе над гитлеровским блоком.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 05 мая 2023 18:14

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