ДОМ МОСКВЫ В СУХУМЕ ПРОВЕЛ ТВОРЧЕСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

Сухум. 8 мая 2023. Абхазия-Информ. Творческий литературно-поэтический вечер «Былые годы в памяти не стерты», приуроченный к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в понедельник в государственном русском театре драмы имени Ф.А.Искандера. Мероприятие было организовано при финансовой поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и филиалом ГАУ «Московский Дом соотечественника» – «Дом Москвы в Сухуме».

Артисты Русдрама показали зрителям театральную постановку «Василий Тёркин» по поэме русского и советского писателя, поэта и прозаика Александра Твардовского. После спектакля состоялся небольшой концерт, в котором прозвучали песни военных лет.

Мероприятие посетили посол России в Абхазии Михаил Шургалин, торговый представитель РФ Залина Кобесова, представитель МВД РФ в Сергей Голенков, заместитель главы администрации города Сухум Автандил Сурманидзе, председатель республиканского Совета ветеранов ВОВ Закан Нанба, советник министра обороны Олег Аршба, директор музея Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба Мзия Бейя, представители КСОРС и российские соотечественники.

Ранее Дом Москвы в Сухуме провел историческую викторину «Этих дней не смолкнет слава», в которой приняли участие команды из Гагрского, Гудаутского, Сухумского, Гулрыпшского, Ткуарчалского и Галского районов, а также города Сухум.