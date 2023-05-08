ПОСОЛЬСТВО РФ В АБХАЗИИ ПЕРЕДАЛО ВЕТЕРАНАМ ВОВ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Сухум. 8 мая 2023. Абхазия-Информ. Представители посольства России в Абхазии в преддверии празднования 78-летия Победы посетили ветеранов Великой Отечественной войны и передали им поздравительные телеграммы от президента РФ Владимира Путина.

Вместе с российскими дипломатами ветеранов посетили представители Дома Москвы в Сухуме, Совета ветеранов Абхазии и КСОРС.

Ветеранам передали поздравительные письма от имени президента РФ, подарки и цветы.

«Этот праздник навечно вписан в историю страны, он – в памяти нашего народа, в сердце каждого из нас. Ценой неизмеримых жертв и утрат вы, доблестные защитники Отечества, отстояли Родину от жестокого врага, сокрушили нацизм. Мы всегда будем чтить подвиг вашего легендарного поколения, равняться на высокие нравственные ориентиры, которые вы нам завещали», – говорится в поздравительной телеграмме российского лидера.

Президент пожелал ветеранам здоровья и всего наилучшего.

В Великой Отечественной войне участвовало 55 тысяч жителей из Абхазии, более 17 тысяч из них погибли в ходе сражений. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.