 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОСОЛЬСТВО РФ В АБХАЗИИ ПЕРЕДАЛО ВЕТЕРАНАМ ВОВ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Новости Понедельник, 08 мая 2023 22:28
Оцените материал
(0 голосов)
ПОСОЛЬСТВО РФ В АБХАЗИИ ПЕРЕДАЛО ВЕТЕРАНАМ ВОВ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Сухум. 8 мая 2023. Абхазия-Информ. Представители посольства России в Абхазии в преддверии празднования 78-летия Победы посетили ветеранов Великой Отечественной войны и передали им поздравительные телеграммы от президента РФ Владимира Путина.

Вместе с российскими дипломатами ветеранов посетили представители Дома Москвы в Сухуме, Совета ветеранов Абхазии и КСОРС.

Ветеранам передали поздравительные письма от имени президента РФ, подарки и цветы.

«Этот праздник навечно вписан в историю страны, он – в памяти нашего народа, в сердце каждого из нас. Ценой неизмеримых жертв и утрат вы, доблестные защитники Отечества, отстояли Родину от жестокого врага, сокрушили нацизм. Мы всегда будем чтить подвиг вашего легендарного поколения, равняться на высокие нравственные ориентиры, которые вы нам завещали», – говорится в поздравительной телеграмме российского лидера.

Президент пожелал ветеранам здоровья и всего наилучшего.

В Великой Отечественной войне участвовало 55 тысяч жителей из Абхазии, более 17 тысяч из них погибли в ходе сражений. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.

Прочитано 151 раз Последнее изменение Понедельник, 08 мая 2023 22:32

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДОМ МОСКВЫ В СУХУМЕ ПРОВЕЛ ТВОРЧЕСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ АСЛАН БЖАНИЯ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА РЕКЕ КОДОР »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.