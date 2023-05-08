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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА РЕКЕ КОДОР

Новости Понедельник, 08 мая 2023 22:33
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АСЛАН БЖАНИЯ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА РЕКЕ КОДОР

Сухум. 8 мая 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания в сопровождении вице-президента Бадры Гунба, главы Администрации президента Джансуха Нанба и начальника УКС Тимура Агрба осмотрел, как ведутся берегоуглубительные работы на реке Кодор. Средства на проведение работ были выделены из резервного фонда главы государства.

Начальник УКС Тимур Агрба рассказал, что на данный момент проводятся берегоукрепительные работы на реке Кодор со стороны Очамчырского района.

«Это уже второй участок в этом году, на котором проводятся работы. Протяжённость участка 1200 метров. Работы ещё на трех участках со стороны Гулрыпшского района протяжённостью в 700 метров. Также требует берегоукрепления еще один участок – 650 метров, где на берегу реки стоят линии электропередач», – сообщил Агрба.

На берегоукрепительные работы на реке Кодор по распоряжению президента Аслана Бжания из резервного фонда президента выделено 63 млн рублей. Работы ведутся уже второй месяц и будут продолжаться примерно столько же.

Тимур Агрба отметил, что ранее со стороны села Уарча также были проведены берегоукрепительные работы, на это было выделено 15 млн рублей из резервного фонда президента.

«В берегоукрепительные работы входят возведение дамб, углубление и выпрямление русла. Это необходимо для того, чтобы не подтапливало домовладения и сельхозугодия», – сказал Агрба.

Заказ выполняет подрядная организация ООО «Неруд-Инвест».

Аслан Бжания положительно оценил ход проводимых работ.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Прочитано 172 раз Последнее изменение Понедельник, 08 мая 2023 22:43

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