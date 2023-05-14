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Абхазия Информ

КИУТ САНДРО – БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР КУБКА АЗИИ ПО КОСИКИ КАРАТЕ

Новости Воскресенье, 14 мая 2023 15:01
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КИУТ САНДРО – БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР КУБКА АЗИИ ПО КОСИКИ КАРАТЕ

Сухум. 14 мая 2023. Абхазия-Информ. В Барнауле прошёл Кубок Азии по Косики карате, в котором приняли участие спортсмены из Российской Федерации, Республики Узбекистан, Киргизской Республики и Республики Абхазии. Нашу республику представлял воспитанник секции Косики карате Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум Киут Сандро.

По итогам поединков, он завоевал 3-е место, а так же был отмечен главным судьёй Александром Суховерховым, как один из наиболее отличившихся спортсменов данного турнира и награжден ценными призами.

В истории Косики карате Республики Абхазия, Киут Сандро первый спортсмен, достигший результата подобного уровня, в возрастной категории 12-13лет. Ранее наши спортсмены становились победителями международных соревнований, однако в младших возрастных категориях.

Тренирует спортсмена президент Федераци Косики карате Адлейба Демис.

По завершению турнира, Адлейба Демис был награжден юбилейной медалью АКОО ОГО ВФСО «Динамо» в честь 100-летия Общества «Динамо».

Прочитано 11 раз Последнее изменение Воскресенье, 14 мая 2023 15:06

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