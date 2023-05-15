 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИИ СНЯЛИ С ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДСТВО УГАИ ПОСЛЕ ДТП С ПЯТЬЮ ПОГИБШИМИ

Новости Понедельник, 15 мая 2023 19:13
Оцените материал
(0 голосов)
В АБХАЗИИ СНЯЛИ С ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДСТВО УГАИ ПОСЛЕ ДТП С ПЯТЬЮ ПОГИБШИМИ

Сухум. 15 мая 2023. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Вальтер Бутба провел совещание по вопросам дорожной безопасности. В нем принял участие заместитель министра, курирующий направление милиции общественной безопасности Беслан Чкадуа, так же были приглашены руководители городских управлений и районных отделов внутренних дел, заместители начальников ГОРРОВД по направлению МОБ, начальники подразделений Госавтоинспекции.

Вальтер Бутба обозначил остро стоящие вопросы в связи с имевшим место накануне дорожно-транспортным происшествием в Гудаутском районе. 

Об обстоятельствах ДТП доложил начальник управления ГАИ Родик Базба.

На первом километре проселочной дороги в с. Абгархук Гудаутского района, в 22:30, водитель 1994 года рождения не справился с управлением и, выехав на встречную полосу движения, совершил наезд на бетонный забор. В результате ДТП четверо пассажиров и водитель были доставлены в районную больницу, где от полученных травм скончались. Все погибшие – молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет. Среди них два брата и сестра из одной семьи.

В связи с имеющими место обстоятельствами министр внутренних дел принял ряд кадровых решений. В частности, освобождены от занимаемых должностей начальник УГАИ МВД Родик Базба и его заместители Рауль Хагба и Алхас Еник. Также своей должности лишился начальник ГАИ Гудаутского района Инал Агрба, на территории которого произошло ДТП.

Временно исполняющим обязанности руководителя УГАИ назначен подполковник милиции Лоу Инал-ипа.

Начальнику управления кадров подполковнику Шинкуба А. С. министром поручено подготовить предложения о замещении иных должностей. Так же дисциплинарное взыскание вынесено начальнику ОВД по Гудаутскому району полковнику милиции З.Гицба.

Вальтер Бутба, обозначив основные задачи сотрудникам, ответственным за обеспечение правопорядка, особо отметил необходимость личного контроля за несением службы на подведомственных территориях.

Далее в рабочем порядке на совещании были подняты вопросы практики применения внесенных изменений в законодательство, ужесточающих ответственность за нарушения правил дорожного движения, в частности – за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии.

Замминистра Беслан Чкадуа отметил, что важнейшим результатом в обеспечении правопорядка на дорогах является осознание всех участников дорожного движения ответственности за свои действия и понимания неотвратимости наказания за совершаемые нарушения. Руководителям подразделений Госавтоинспекции полковник Чкадуа обозначит необходимость более серьезного ведения административной практики и оперативного обмена данными учетов нарушений ПДД при оформлении соответствующих постановлений и привлечении водителей к должной ответственности.

Как отметил Вальтер Бутба, на сегодняшний день увеличивается техническое оснащение для контроля транспортного движения, автоматизируются системы учетов всех данных водителей и автотранспортных средств, и требования к сотрудникам так же растут.

Беслан Чкадуа, говоря о требованиях к сотрудниками ГАИ, несмотря на недокомплект личного состава, сформулировал основные направления в служебной деятельности, правовой грамотности, дисциплине и ответственности.

В завершении совещания министр обозначил основные направления усиления профилактики дорожной безопасности, а так же расстановку сил и средств в преддверии летнего курортного сезона.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 15 мая 2023 19:53

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « КИУТ САНДРО – БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР КУБКА АЗИИ ПО КОСИКИ КАРАТЕ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ СОТРУДНИКАМИ МИЛИЦИИ ВЫЯВЛЕНО1548 НАРУШЕНИЙ ПДД »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.