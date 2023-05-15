В АБХАЗИИ СНЯЛИ С ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДСТВО УГАИ ПОСЛЕ ДТП С ПЯТЬЮ ПОГИБШИМИ

Сухум. 15 мая 2023. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Вальтер Бутба провел совещание по вопросам дорожной безопасности. В нем принял участие заместитель министра, курирующий направление милиции общественной безопасности Беслан Чкадуа, так же были приглашены руководители городских управлений и районных отделов внутренних дел, заместители начальников ГОРРОВД по направлению МОБ, начальники подразделений Госавтоинспекции.

Вальтер Бутба обозначил остро стоящие вопросы в связи с имевшим место накануне дорожно-транспортным происшествием в Гудаутском районе.

Об обстоятельствах ДТП доложил начальник управления ГАИ Родик Базба.

На первом километре проселочной дороги в с. Абгархук Гудаутского района, в 22:30, водитель 1994 года рождения не справился с управлением и, выехав на встречную полосу движения, совершил наезд на бетонный забор. В результате ДТП четверо пассажиров и водитель были доставлены в районную больницу, где от полученных травм скончались. Все погибшие – молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет. Среди них два брата и сестра из одной семьи.

В связи с имеющими место обстоятельствами министр внутренних дел принял ряд кадровых решений. В частности, освобождены от занимаемых должностей начальник УГАИ МВД Родик Базба и его заместители Рауль Хагба и Алхас Еник. Также своей должности лишился начальник ГАИ Гудаутского района Инал Агрба, на территории которого произошло ДТП.

Временно исполняющим обязанности руководителя УГАИ назначен подполковник милиции Лоу Инал-ипа.

Начальнику управления кадров подполковнику Шинкуба А. С. министром поручено подготовить предложения о замещении иных должностей. Так же дисциплинарное взыскание вынесено начальнику ОВД по Гудаутскому району полковнику милиции З.Гицба.

Вальтер Бутба, обозначив основные задачи сотрудникам, ответственным за обеспечение правопорядка, особо отметил необходимость личного контроля за несением службы на подведомственных территориях.

Далее в рабочем порядке на совещании были подняты вопросы практики применения внесенных изменений в законодательство, ужесточающих ответственность за нарушения правил дорожного движения, в частности – за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии.

Замминистра Беслан Чкадуа отметил, что важнейшим результатом в обеспечении правопорядка на дорогах является осознание всех участников дорожного движения ответственности за свои действия и понимания неотвратимости наказания за совершаемые нарушения. Руководителям подразделений Госавтоинспекции полковник Чкадуа обозначит необходимость более серьезного ведения административной практики и оперативного обмена данными учетов нарушений ПДД при оформлении соответствующих постановлений и привлечении водителей к должной ответственности.

Как отметил Вальтер Бутба, на сегодняшний день увеличивается техническое оснащение для контроля транспортного движения, автоматизируются системы учетов всех данных водителей и автотранспортных средств, и требования к сотрудникам так же растут.

Беслан Чкадуа, говоря о требованиях к сотрудниками ГАИ, несмотря на недокомплект личного состава, сформулировал основные направления в служебной деятельности, правовой грамотности, дисциплине и ответственности.

В завершении совещания министр обозначил основные направления усиления профилактики дорожной безопасности, а так же расстановку сил и средств в преддверии летнего курортного сезона.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.