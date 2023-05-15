ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ СОТРУДНИКАМИ МИЛИЦИИ ВЫЯВЛЕНО1548 НАРУШЕНИЙ ПДД

Сухум. 15 мая 2023. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности за прошедшую неделю и праздничные дни сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии за прошедшую неделю выявлено 1548 нарушений правил дорожного движения, из которых 54 за нарушение норм тонирования автостекол. 62 водителя привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.