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Абхазия Информ

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ СОТРУДНИКАМИ МИЛИЦИИ ВЫЯВЛЕНО1548 НАРУШЕНИЙ ПДД

Новости Понедельник, 15 мая 2023 19:54
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ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ СОТРУДНИКАМИ МИЛИЦИИ ВЫЯВЛЕНО1548 НАРУШЕНИЙ ПДД

Сухум. 15 мая 2023. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности за прошедшую неделю и праздничные дни сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии за прошедшую неделю выявлено 1548 нарушений правил дорожного движения, из которых 54 за нарушение норм тонирования автостекол. 62 водителя привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.

 

Личный состав министерства внутренних дел ориентирован на профилактику ДТП, снижение тяжести их последствий и активное участие в различных проводимых оперативно-профилактических мероприятиях.

Детальная информация о совершенных административных правонарушениях ежесуточно публикуется на официальном сайте МВД Абхазии: https://mvdra.org/news/

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 15 мая 2023 20:02

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