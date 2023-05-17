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Абхазия Информ

В МВД ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В КУРОРТНЫЙ СЕЗОН

Новости Среда, 17 мая 2023 12:19
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В МВД ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В КУРОРТНЫЙ СЕЗОН

Сухум. 17 мая 2023. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Вальтер Бутба провел рабочее совещание с руководителями территориальных подразделений ведомства по вопросам  готовности к обеспечению правопорядка на период летнего курортного сезона.

В совещании приняли участие заместители министра Руслан Ажиба, Беслан Чкадуа, Ращ Цвижба и начальники управлений центрального аппарата ведомства.

«Как известно, меры по обеспечению безопасности и общественного порядка в период курортного сезона возлагается на МВД Республики. Определяющие принципы деятельности правоохранительных органов в данном направлении – это предупредительно-профилактическая работа», – сказал Вальтер Бутба.  

Министерством разработан план организационных, оперативных и профилактических мероприятий, направленных на усиление борьбы с преступностью, обеспечение безопасности и общественного порядка в период летне-курортного сезона 2023 года. О распределении дислокации сил и средств, графиках дежурств личного состава и маршрутах патрулирования доложил начальник штаба МВД Денис Тания.

Начальники городских управлений и районных отделов внутренних дел доложили о готовности к проведению обозначенного комплекса мероприятий.

Заслушав отчеты о ситуации в территориальных подразделениях милиции, Вальтер Бутба дал ряд распоряжений. В связи с недокомплектом личного состава по ГОРРОВД – прикомандировать сотрудников центрального аппарата на время летнего сезона в районы для обеспечения контроля на объектах курортных зон, массово посещаемых туристами и популярных экскурсионных маршрутах.  

В частности, министром даны указания усилить УВД по Гагрскому району и Гудаутский отдел внутренних дел опытными сотрудниками оперативных подразделений центрального аппарата. В связи с интенсивно развивающимися курортными маршрутами в восточной части Абхазии и в высокогорье, Вальтер Бутба поручил начальникам Очамчырского, Ткуарчалского и Галского отделов внутренних дел организовать тесное взаимодействие при обеспечении правопорядка на обслуживаемых территориях.

В целях пресечения миграции уголовно-преступного элемента в районы курортных зон согласно распоряжению министра внутренних дел для круглосуточного дежурства на КПМ «Мюссера» прикомандировываются сотрудники УУР и УКОН МВД, усиливается контроль постов ДПС на республиканской трассе.

С первого июня весь личный состав МВД будет переведен на усиленный режим несения службы. Сотрудники милиции, находящиеся в очередных трудовых отпусках, на указанный период отзываются из отпусков. К несению службы и прохождению учебной практики приступают выпускники и курсанты Высшей школы милиции МВД Абхазии, а так же курсанты, обучающиеся по направлению в ВУЗах МВД России.

Вальтер Бутба отметил, что на личный состав министерства возложена большая ответственность, особое внимание будет к работе блока криминальной милиции, милиции общественной безопасности необходимо максимально усилить предупредительно-профилактическую работу по недопущению правонарушений в курортных районах.

Далее на совещании обсуждались вопросы материально-технического обеспечения ведомственных подразделений на период курортного сезона, а так же взаимодействие с заинтересованными ведомствами по оперативному реагированию на все возможные инциденты.

В рабочем порядке Вальтер Бутба дал конкретные поручения по организации служебной деятельности.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

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