ГОСАНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА АБХАЗИИ ВЫСТУПИТ В МОСКВЕ

Сухум. 17 мая 2023. Абхазия-Информ. 27 мая в Концертном зале им. П. И. Чайковского пройдет концерт Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии. Художественный руководитель – народный артист Абхазии и Карачаево-Черкесии Валерий Тания.

Мероприятие состоится в рамках Дней культуры Абхазии в России. Организаторы: Министерство культуры РФ и Министерство культуры РА.

«Выступать в столице России, в одном из самых известных концертных залов мира – это большая радость и ответственность. Мы уверены, что нам удастся продемонстрировать особый колорит, который есть у абхазских танцев и песен. Такие культурные проекты очень полезны и важны. Они создают прочную базу для расширения сотрудничества между нашими странами и в других сферах», – подчеркнул министр культуры Абхазии Даур Кове.

Начало концерта в 19.00.

Вход по пригласительным.